Wolfgang Merkel, Bezirksvorsteher Ost, schreibt Peter Kurz nach Spielabbruch an.

Der Brief endet versöhnlich. „Natürlich wäre es mir lieber, Sie hätten bei Ihrem Besuch in Mannheim andere Erfahrungen machen dürfen. Seien Sie jedoch versichert, dass wir gemeinsam mit dem Verein alles tun werden, um zukünftige Wiederholungen zu verhindern. Ich wünsche Ihnen und dem KFC Uerdingen viel Erfolg in der 3. Liga.“

Geschrieben hat diese Zeilen Peter Kurz. Er ist Oberbürgermeister der Stadt Mannheim und hat eine Antwort an Wolfgang Merkel verfasst. Der Bezirksvorsteher Krefeld-Ost hatte Kurz nach den skandalösen Vorkommnissen im zweiten Relegationsspiel des KFC Uerdingen in Mannheim nach dem Spielabbruch angeschrieben. Merkel sagt unserer Zeitung: „Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und habe die Antwort des Mannheimer OB vom 10. August gesehen. Da habe ich gedacht, vielleicht interessiert Sie das.“

KFC- und Mannheim-Fans vereint auf der Gästetribüne

Wolfgang Merkel ist Bezirksvorsteher Ost. Archiv

Merkel, der zusammen mit seiner Frau in Mannheim vor Ort war, hatte sein Befremden über die Vorkommnisse ausgedrückt . Vor allem über ein Detail. „Wie kann es möglich sein, dass auf der Gästetribüne ein kompletter Sitzplatzblock für Mannheimer Fans reserviert wurde – und zwar ohne jegliche Trennung?“ Das skurrile sei gewesen, dass es einen separaten Eingang für Uerdinger und Mannheimer Fans gab, gesonderte Aufgänge zu den Plätzen, getrennt nach Fan-Gruppen. „Wenn dann alle auf der Tribüne waren, waren beide Gruppen wieder vereint! Ohne Trennung, Absperrung oder Zaun.“

Merkel fragt in seinem Brief an Mannheims OB: „Wer denkt sich so etwas aus und vor allem welche Argumente gibt es für Sie als Betreiber des Stadions, so etwas zu genehmigen? Um es noch einmal zu sagen, ich fühle mich nicht kompetent, um ihr Sicherheitskonzept zu beurteilen. Aber um die Gefährlichkeit der geschilderten Situation zu erkennen, bedarf es nur ein wenig ,gesunden’ Menschenverstands.“

Mannheims OB wies darauf hin, im Vorfeld hätten sich keine Hinweise ergeben, die auf die eingetretenen Ereignisse hingewiesen hätten. „In der Vergangenheit war es bei Heimspielen, die nicht als Risikospiel eingestuft waren, üblich, Heim- und Gästefans zusammen in einem Block unter zu bringen, ohne dass eine bauliche Fantrennung stattfand. Das Relegationsspiel war nicht als Risikospiel eingestuft. Die Fantrennung sollte durch den Einsatz von Ordnungsdienstkräften sichergestellt werden. Diese Planung konnte wegen Problemen mit dem Ordnungsdienst nicht umgesetzt werden. Der Ordnungsdienst war überfordert, weil das beauftragte Sicherheitsunternehmen nicht die geplante Anzahl an Ordnern stellte.“