Der 26 Jahre alte Maxim Pecheur kommt frisch dekoriert in die Seidenstadt.

Krefeld. Vor sechs Wochen hat der 26-jährige Jockey Maxim Pecheur im Sattel des Hengstes Windstoß in Hamburg-Horn das 148. Deutsche Derby gewonnen. Wenn am Sonntag ab 13.45 Uhr auf der Krefelder Rennbahn im Stadtwald beim populären Sparkassen-Renntag sieben Rennen gestartet werden, dann ist er sechs Mal dabei – mit den Pferden Wild Cinderella, Captain Gerald, Singing Wienerin, El Loco, Nandolo und Charles Darwin.

Maxim Pecheur: „Es lief alles total anders als geplant“

Es ist eine erstaunliche Karriere, die der in Saarbrücken geborene Reiter erlebt hat. Ein Mosaikstein davon hat sich auch in Krefeld ereignet. Vor einem Rennen am 26. November 2011 stürzte er auf dem Weg vom Führring zum Geläuf, die sofort bereiten Rettungskräfte hatten ihn vorsorglich auf einer Spezialtrage gebettet, schlimmste Rückenverletzungen wurden befürchtet. Am Tag darauf erschien er putzmunter in Neuss zu den Rennen, stellte sich dem Arzt zur Untersuchung und ritt wieder.

Im Deutschen Derby sollte er eigentlich den letzten Außenseiter Sternkranz reiten. Weil sich der für Windstoß vorgesehene Jockey Adrie de Vries verletzt hatte und Trainer Markus Klug keinen ihm genehmen Ausländer fand, gab er Pecheur die Chance. Bei der Siegerehrung erzählte er dann, was im Rennen passierte: „Es lief alles total anders als geplant. Ich sollte mit vorne gehen, doch plötzlich lag ich weit hinten. Dann hat Windstoß einen unglaublichen Speed entwickelt und wir haben gewonnen.“ Trainer Markus Klug: „Von der Tribüne habe ich Windstoß erst überhaupt nicht gesehen.“ Pecheur hatte Windstoß wegen der Verletzung von de Vries bereits im Kölner Union-Rennen auf Platz zwei geritten. Am 6. November 2015 saß er im Krefelder Ratibor-Rennen bereits auf Windstoß, wurde Sechster. In diesem Rennen sind mit Windstoß der spätere Derbysieger, mit Enjoy Vijay der Derbyzweite und mit dem Krefelder Sieger Colomano der durch eine Verletzung gescheiterte Favorit gelaufen.

Pecheurs Freundin Lena-Maria Mattes reitet im ersten Rennen

Colomano läuft am Sonntag im Großen Preis von Berlin in Hoppegarten, Windstoß am 3. September im Großen Preis von Baden in Iffezheim. In Krefeld trifft Maxim Pecheur im vierten Rennen auf den fünfjährigen Hengst Amorous Adventure. Ihn ritt er im Derby 2014 als krassen Außenseiter auf Rang acht.

Am Dienstag steht Pecheur eine besondere Ehre bevor: am Mariä-Himmelfahrt-Feiertag-Renntag in Saarbrücken wartet Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer auf den Sohn eines Gastronomen-Ehepaares. Saarbrückens Galopper-Chef Werner Schmeer riet dem pferdebegeisterten Maxim einst vor der Ausbildung zum Jockey zum Abitur. Zu den besonderen Eigenschaften des Derby-Siegreiters zählt auch seine Gelassenheit und Nervenstärke. Und er kämpft auch mit Außenseitern bis zum letzten Moment. Seine Freundin Lena-Maria Mattes reitet in Krefeld im ersten Rennen den Frontrennen Kiowa. Die Amateur-Championesse und Siegerin im Preis der Neusser Perlenkette reitet im Rennen mitunter offensiver als ihr Maxim.