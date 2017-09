Eishockey. Patrick Demetz war in den beiden Spielen des DNL-Teams des Krefelder EV gegen den EV Regensburg mit drei Treffern der erfolgreichste Torschütze. Gestern traf er beim 6:1-Erfolg (1:1, 3:0, 2:0) zweimal. Die weiteren Torschützen beim KEV waren Valentin Pfeifer, Felix Kessinger, Lars Ehrich und Adam Kiedewitz. Am Samstag hatten Demetz und Pfeifer bei der 2:3-Niederlage (0:1, 1:2, 1:0) getroffen. Die Treffer der Regensburger in Unterzahl zum 2:0 und zum 3:1 wenige Sekunden vor der zweiten Drittelpause hatten das Team von KEV-Trainer Elmar Schmitz aus dem Konzept gebracht. In der Tabelle der DNL-Vorrunde B liegt der KEV auf Rang sieben mit zwei Punkten Rückstand auf Platz vier, den das Team zur Teilnahme an der Hauptrunde ab dem 28. Oktober erreichen muss. B.F.