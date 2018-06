Bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften konnten die Aktiven des SV Bayer Uerdingen 08 überzeugen. Den NRW-Titel gewann Emilie Boll über ihre Paradestrecke 50 m Brust; das erste Gold in der offenen Klasse seit mehreren Jahren für die Uerdinger. Aber auch in den Jahrgängen wussten die Athleten von Trainer Klaas Fokken zu überzeugen. Weitere Medaillen gab es in ihren Jahrgängen für Lynn Henke (2002), Paula Schulte (2001), Lara Grunefeld (2002) und Sabine Prüfert (2000). Henke sicherte sich Gold über 50 m und 200 m Brust. Lara Grunefeld holte sich Silber über 200 m Brust, Bronze ging an Schulte (Jahrgang 2001) über 50 m Brust und Prüfert über 200 m Freistil. Im Finale der offenen Klasse kam Henke über 200 m Brust auf Platz sechs, Schulte auf Platz sieben über 50 m Brust sowie Prüfert auf Platz neun (200 m Freistil). Zudem wussten Pia Hüfken (Jahrgang 2002), Leon Müntjes (1999) und Florian Schenzer (1996) mit Bestzeiten und Finalteilnahmen zu überzeugen. Am zweiten Tag gingen zwei weitere NRW-Jahrgangstitel an die Uerdinger. Emilie Boll siegte über 100 m Brust in 1:12,03. Lara Grunefeld im Jahrgang 2002 vor Teamkollegin Lynn Henke. Dritte im Jahrgang 1999/2000 wurde die Langstreckenspezialistin Sabine Prüfert über 400 m Freistil in Bestzeit – 4:36,87 Minuten.