Der Zugang kommt mit den Pinguinen in Iserlohn zurück an seine alte Wirkungsstätte. Test für Faber, Saponari und Ewanyk.

Wenn die Krefeld Pinguine am Freitagabend zu ihrem zweiten Testspiel in Iserlohn antreten, ist es für einen Spieler im Kader der Schwarz-Gelben eine ganz besondere Begegnung: Chad Costello.

Nachdem der 32-Jährige die drittklassige East Coast Hockey League (ECHL) dominierte – Costello gelangen in seinen letzten drei Jahren jeweils mehr als 100 Scorerpunkte – entschied er sich im vergangenen Sommer für einen Wechsel nach Europa und verbrachte die Spielzeit am Seilersee. „Ich musste mich zunächst an die größere Eisfläche gewöhnen. Für meine zweite Saison in Europa sehe ich noch Steigerungspotenzial“ sagt Costello.

Costello erzielte in 37 Spielen acht Tore und 19 Vorlagen

Ein Grund dafür ist, dass er mit Greger Hanson auf einen ehemaligen Mitspieler trifft. Costello und Hanson haben in der ECHL zusammen zwei Meisterschaften gewonnen und spielten dabei in einer Reihe.

Costello war mit seiner ersten Spielzeit in Europa nicht vollauf zufrieden. Eine Knieverletzung sorgte dafür, dass er nur 37 Spiele absolvieren konnte, in denen ihm acht Tore und 19 Vorlagen gelangen. Treffsicher war Costello allerdings gegen die Pinguine: Drei seiner acht Treffer erzielte er gegen die Schwarz-Gelben.

Am Seilersee erlebten die Pinguine so manches Debakel

Für die Mannschaft von Trainer Brandon Reid wird die Begegnung im Sauerland eine weitere Standortbestimmung werden.

In einem Stadion, an das die Krefelder alles andere als gute Erinnerungen haben. Zwar gelang den Krefeldern im Januar ein 5:2-Erfolg bei den Roosters – zuvor handelten sie sich allerdings acht, teilweise haushohe Niederlagen in der hitzigen Atmosphäre am Seilersee ein. In der vergangenen Saison testeten die Pinguine ebenfalls in Iserlohn und waren chancenlos: 1:5 hieß es nach 60 Minuten. Und auch in dieser Begegnung steuerte Costello einen Treffer bei.