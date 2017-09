Die Basketballer feiern im ersten Saisonspiel einen 89:66-Sieg über Bad Münstereifel.

Das war eine runde Sache: Die Basketballabteilung des SC Bayer 05 Uerdingen feierte Saisoneröffnung, und das Herrenteam lieferte einen Sieg in der 2. Regionalliga. 300 Zuschauer folgten der Einladung und bejubelten einen unerwartet klaren 89:66 (42:24)-Sieg gegen die ErftBaskets Bad Münstereifel. Bis zum 10:9 (7.) hatten beide Teams Startschwierigkeiten. Dann setzten sich die Gastgeber mit Dreiern von Leutrim Ebiballari und Benjamin Luzolo etwas ab. Zum Ende des ersten Viertels lag Bayer mit 22:13 vorn. In der 12. Minute hieß es 23:15, bevor die Gastgeber ein Zeichen setzten.

Eine stabile Verteidigung limitierte die Angriffe der Gäste. Uerdingen kam ins Laufen und nutzte die Phase für einen vorentscheidenden 17:0-Lauf. Mit 42:24 ging es in die Halbzeit. Leutrim Ebiballari führte sein Team nach der Pause an, erzielte zwölf Punkte und setzte seine Mitspieler in Szene. Nach 30 Spielminuten war beim 70:41 alles entschieden, der Rest Formsache. Die Chronisten verzeichneten die höchste Führung beim 81:49 (35.). Am Ende hieß 89:66. Trainer John F. Bruhnke sagt: „Es war sehr schön, den Zuschauern zum Saisonstart einen Sieg zu schenken. Wir dürfen uns allerdings nicht durch das Ergebnis täuschen lassen, da unsere Gäste stark ersatzgeschwächt waren.“ SC Bayer Uerdingen: L. Ebiballari (21), Luzolo (13), Stojanovic (12), Coric (10), Rottgardt-von der Heiden (9), Hülsmann (6), Yilmaz (6), Olivieri (4), Ajagbe (3), Bachmann (3), G. Ebiballari (2), Hoster