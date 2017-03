SC Bayer Uerdingen: Basketballer behaupten Tabellenspitze

SC Bayer Uerdingen gewinnt mit 79:59 in Grevenbroich.

Krefeld. Die Basketballer des SC Bayer 05 Uerdingen haben den Härtetest in Grevenbroich mit einem 79:59-Erfolg gemeistert und damit die wohl höchste verbliebene Hürde in dieser Spielzeit in Richtung Wiederaufstieg in die Regionalliga geschafft. Das vermeintlich klare Ergebnis spiegelt indes nicht den Aufwand wider, der nötig war, um beim Tabellenvierten zu bestehen. Ohne Leutrim Ebiballari und Lennard Schild brauchte Aufbauspieler Semih Dumlu Unterstützung von Talha Baltaci aus dem U 18-Team. Bayer-Trainer John F. Bruhnke sagt: „Ich bin sehr froh, dass wir diese Hürde genommen haben. Gegen ein sehr erfahrenes Team aus Grevenbroich muss man erst einmal bestehen. Mein Dank geht an Talha Baltaci, der einen tollen Job in der Entlastung von Semih Dumlu gemacht hat.“

Mit einem Zwischenspurt erzwingt das Team die Entscheidung

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel konnten die Uerdinger sich zu Beginn des zweiten Viertels mit einem 12:4 Lauf zum 30:23 absetzen. Uerdingen hielt den Vorsprung, mit 42:34 ging es in die Halbzeit. Danach verschleppte Grevenbroich das Tempo, arbeitete sich Punkt für Punkt heran. Das Spiel war wieder offen. Trainer Bruhnke nahm eine Auszeit – danach lief es besser. Mit einem 11:0-Lauf rückten die Uerdinger die Kräfteverhältnisse wieder zurecht.