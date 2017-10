Der Oberligist spielt 8:8 gegen Dortmund - ein Aufstiegsaspirant. Verbandsligist Kempener LC gewinnt Spitzenspiel.

In einem tollen Husarenritt hat Tischtennis-Oberligist SC Bayer 05 Uerdingen dem bis dahin verlustpunktfreien Aufstiegsaspiranten Borussia Dortmund II ein 8:8 abgetrotzt. Dabei mussten die Hausherren gleich drei Punkte kampflos abgeben.

Spitzenspieler Matthias Uran, der unter der Woche mit dem Fuß umgeknickt war, konnte nicht antreten. Uran lobt seine Teamkollegen: „Wir waren geiler als die Dortmunder. Das war auf jeden Fall ein gewonnener Punkt.“ Im Schlussdoppel machten Thomas Schettki und Andreas van Huck, die ihr Eingangsdoppel mit 11:9 im fünften Satz gewannen, das Unentschieden perfekt. In den Einzeln war vor allem das untere Paarkreuz mit den viermal siegreichen van Huck und Samuel Ljuri der Garant für das Remis. Zudem rang Schettki seinen Gegner in der Verlängerung des Entscheidungssatzes mit 12:10 nieder.

Landesligist BW Mülhausen wartet auf den ersten Punktgewinn

Ebenfalls einen Krimi präsentierte in der Verbandsliga die Zweite des SC Bayer 05 Uerdingen mit dem 9:6-Derbyiseg beim TSV Bockum. Nach einem 0:3-Rückstand aus den Eingangsdoppeln machten die Gäste mit vier 3:0-Siegen im unteren Paarkreuz durch Jan Wlodarek und Dominik Schages den Erfolg perfekt.

Dass Verbandsliga-Spitzenspiel beim bis dahin ebenfalls verlustpunkfreien VfB Kirchellen gewann der Kempener LC mit 9:6. Die Kempener bleiben damit Tabellenführer TSSV Boitrop, der ebenfalls 8:0-Zähler aufweist, auf den Fersen.

In der Parallelgruppe feierte der Anrather TK Rot-Weiß einen 9:6-Erfolg beim DJK Neukirchen, glich sein Punktekonto aus. Mit drei 3:0-Siegen in den Eingangsdoppeln legten die Hausherren den Grundstein, ehe sie die Führung in der ersten Einzelrunde auf 6:3 ausbauten und den Vorsprung nicht mehr abgaben.

In der Landesliga wartet Blau-Weiß Mülhausen nach einer 2:9-Niederlage beim SV Holzbüttgen III auf den ersten Punktegwinn. Nach einem 1:2-Rückstand in den Eingangsdoppeln sammelten die Gäste in den Einzeln nur noch einen Punkt durch Matthias Christen ein.