4:1-Erfolg für die C-Junioren, die an den KFC heranrücken.

Die C-Junioren des SC Bayer 05 Uerdingen haben das Derby gegen den VfR Fischeln souverän mit 4:1 gewonnen. Celal Büyükimdat, Trainer des SC Bayer, sagt: „Wir waren heute giftig, genau so muss man in einem Derby auftreten. Wir hätten sogar höher gewinnen können.“ Für die Uerdinger trafen Obed-Samuel Adjamah zweimal (28./70.) und Bennet Schlie nach einem Freistoß (6.). VfR-Spieler Marlon Drevet-Pappas (32.) erzielte ein Eigentor. Ylber Rrhamani erzielte den Fischelner Ehrentreffer in der Nachspielzeit. Fischeln steckt weiter im Tabellenkeller, mit einem Punkt Vorsprung auf den letzten Platz. Der SC Bayer hat als Viertplatzierter nur drei Punkte Rückstand auf Lokalrivale und Tabellenführer KFC Uerdingen, der bei SW Essen 1:3 verlor. Für den KFC war es die erste Saisonniederlage. Denis Gaas traf für Uerdingen (61.).

Patrick Iwersen und die A-Junioren des VfR Fischeln haben eine Reaktion auf die erste Saisonniederlage gezeigt. Beim FSV Duisburg gewannen sie 7:0. Stürmer Moreno Mandel traf viermal (10./40./62./88.), hat elf Saisontore erzielt. Die weiteren Tore erzielten Niklas Geraets (30.), Michele-Vincenzo Pernice (35.) und Nermin Badnjevic (77.). Iwersen sagt: „Im Vergleich zur Vorwoche haben wir von Anfang an die unangenehme und schwere Aufgabe angenommen.“ sim