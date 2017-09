Fußball. André Schoof hat als Trainer der A-Junioren des SC Bayer Uerdingen sein erstes Pflichtspiel gewonnen. Im Kreispokal bezwangen die Krefelder Teutonia St. Tönis mit 9:0. Sanjin Vrebac erzielte allein sieben Tore, darunter einen Hattrick innerhalb von acht Minuten. Schoof sagt: „Das war für uns ein Pflichtsieg gegen einen Gegner, der uns nicht wirklich gefordert hat.“ Ob der SC Bayer in der zweiten Runde des Kreispokals antreten darf und auch der bisher einzige Punkt in der Niederrheinliga erhalten bleibt, ist fraglich. Bei der Spruchkammer wurde Protest eingelegt, weil Meik Kunz, Zugang vom VfB Homberg, nicht spielberechtigt sein soll. Kunz lief zweimal in der Liga und im Pokal auf. Eine Entscheidung wird erst im Oktober fallen. Der VfR Fischeln zog souverän in die zweite Pokalrunde ein mit einem 15:0-Erfolg gegen den SV St. Tönis. sim