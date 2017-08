Die Athletin des SC Bayer überzeugt im Cross-Triathlon bei deutscher Meisterschaft.

Anna Pauline Saßerath hat bei den deutschen Meisterschaften im Cross-Triathlon in Zittau den Titel der Vizemeisterin gewonnen. Lief beim Schwimmen noch alles nach Plan – Saßerath verließ als Gesamtzweite nach 1500 Meter das Wasser – stürzte sie mit dem Rad, kugelte sich kurzzeitig die Schulter aus. Zum Glück war ein direktes Einrenken möglich, so konnte sie schmerzfrei die Radstrecke ohne weitere Zwischenfälle absolvieren. Beim abschließenden Lauf holte Saßerath noch auf die Führende in der DM-Wertung auf – allerdings war der Zeitverlust nicht zu kompensieren – im Ziel war es Platz zwölf im internationalen Feld und Platz zwei bei der deutschen Meisterschaft. Jetzt gilt es mittels Physiotherapie die Schulter zu mobilisieren, um den Start bei der Xterra-EM in Dänemark in zwei Wochen nicht absagen zu müssen.

Philipp Saßerath beendete das Rennen auf Platz 56 sowie auf Platz sechs in der deutschen Meisterwertung. Zwillingsbruder Maximilian landete auf Platz 14 im Elitefeld und verpasste als Vierter knapp das Podium bei der deutschen Meisterschaft.

Die Cross-Staffel des SC Bayer Uerdingen belegte in der Besetzung Hanna Hess, Paula Wlodarek und Simon Engels Platz 28 in der Mixed-Wertung.