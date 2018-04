Die 18 Jahre alte Sarah Abu Sabbah lebt seit Jahren in Krefeld, spielt Fußball in Leverkusen – und will mit Jordanien zur WM 2019.

Vom FC Tannenhof in Düsseldorf zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019 nach Frankreich. So stellt sich Sarah Abu Sabbah ihren Karriereweg vor. Es ist mehr als nur ein Traum, vielmehr eine realistische Chance für die 18-jährige gebürtige Düsseldorferin mit jordanischer und deutscher Staatsbürgerschaft, die seit September A-Nationalspielerin für Jordanien ist. Alltags stürmt Sarah, die mit ihren Eltern seit sieben Jahren in Krefeld wohnt, aktuell für Bayer Leverkusens Regionalligateam, liegt mit 17 Toren auf Rang zwei der Torjägerliste. Bis 2015 trug sie das Trikot der SGS Essen in der Bundesliga der B-Juniorinnen, davor auch kurz des FCR (heute MSV) Duisburg.

In Krefeld hat Sarah ihr Abitur gemacht und arbeitet jetzt im Catering-Betrieb des Vaters. Der freut sich bereits über eine spätere Nachfolge aus der Familie, was die Firmenleitung betrifft. Erster Verein von Sarah Abbu Sabbah allerdings war der FC Tannenhof in Düsseldorf an der Vennhauser Allee. Der Weg dorthin war nicht ganz einfach: Vorsichtshalber hatte Sarah als Vierjährige erst einmal ihre Mutter mit diesem Gedanken konfrontiert. Frisch angemeldet erfuhr der Vater davon am Abend. Er wurde schnell zum größten Fan seiner Tochter, als die gleich in ihrem ersten Spiel drei Tore erzielte. Auch Sarahs beide älteren Schwestern Katharina und Tanja haben einst beim FC Tannenhof ihre ersten Schritte im Fußball erlebt. Heute drücken sie mit ihrem Vater der jüngeren Schwester die Daumen, dass das mit der WM wirklich klappt.

Bei der U17-WM schoss sie gegen Mexiko den Ehrentreffer

Vor 18 Monaten tat Sarah den ersten großen Schritt mit dem U17-Team bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land, als sie beim 1:4 gegen Mexiko das einzige jordanische WM-Tor erzielte. Es war die Führung damals vor 8250 Zuschauern. Im Mittelfeld an den Ball gekommen, umspielte sie mit rechts mehrere Mexikanerinnen, zog aus 20 Metern ab und traf unhaltbar ins obere Eck. Eine echte Sensation in Irbid an jenem 3. Oktober bei 31 Grad Hitze noch um 19 Uhr. „Wir haben das Spiel zwar verloren und sind ausgeschieden, aber fürs Team und für mich persönlich war dieses Tor riesig“, ist Sarah stolz auf den historischen Treffer.

„Wenn es gut läuft, können wir unser Ziel erstmals erreichen.“

Sarah Abu Sabbah