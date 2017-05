SC West und Hilden sagen die Spiele ab. Ellguth bleibt.

Krefeld. Vier Tage nach dem Meister-Rausch ist die Saison für den Oberliga-Primus KFC Uerdingen schon beendet. Die Partie beim SC West am Sonntag wird abgesagt. Wie SC-Geschäftsführer Frank Weyrich am Nachmittag der WZ mitteilte, bleibe die Polizei bei der Einstufung eines Risikospiels. Die Folge: Die Oberkasseler dürfen nicht auf ihrer Anlage spielen. Ein Umzug ins Paul-Janes-Stadion kommt für die Düsseldorfer aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Weyrich: „Wir werden absagen, auch wenn es aus sportlicher Sicht doof ist. Wir hätten 400 bis 500 Uerdinger Fans begrüßen können. Es wäre ein echtes Heimspiel für den KFC geworden, da unsere Fans fast alle zeitgleich bei der Fortuna sind. Der Aufwand, im Paul-Janes-Stadion zu spielen, ist für uns nicht tragbar.“ Der Versuch, auf neutralem Platz oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu spielen, sei von Verband oder Stadt untersagt worden.

Ellguth ist der dienstälteste Spieler im Uerdinger Dress

Auch der VfB Hilden sagte gestern sein Heimspiel gegen den KFC am 28. Mai ab. Das bedeutet abschließend sechs Punkte am grünen Tisch für die Krefelder. Der Urlaub kann also beginnen. Am 20. Juni soll das Training wieder beginnen.

Derweil hat Defensivmann Patrick Ellguth seinen auslaufenden Vertrag beim künftigen Regionalligisten um ein Jahr verlängert. Seit 2012 spielt der 27-Jährige schon für den KFC, ist dienstältester Spieler. anle