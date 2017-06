Fantreff des KFC Uerdingen im Burghof Gietz in proppenvollem Saal. Der neue Trainer Michael Wiesinger wird vorgestellt. Die Fans wollen aus erster Hand erfahren, wie der Vorstand tickt, was alles passiert ist beim Fußball-Regionalligisten. Es gibt Applaus zur Begrüßung. Für den Vorstand ist es auch... mehr

160 Gäste, darunter auch Oberbürgermeister Frank Meyer, feierten die Triathleten am Montag in der Volksbank Krefeld. Das Foto zeigt Saßerath eingerahmt von den Top-10-Sportlern Krefelds, mit Vertretern von Hauptsponsor Volksbank Krefeld und den Partnern Extra-Tipp, Intersport Borgmann, Mediamarkt,... mehr

Krefeld Pinguine: Fanhearing im König-Palast

Die Saison war schlecht, die Leistung der Mannschaft enttäuschend, am Ende blieb allein der letzte Tabellenplatz in der DEL – und so war die Stimmung beim Fan-Hearing der Krefeld Pinguine am Montag im Business-Club des König-Palasts nicht die allerbeste. mehr