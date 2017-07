Der Ruderer des Crefelder RC fährt im September nach Florida.

Krefeld. Deutlich siegte der Vierer ohne Steuermann um CRC-Ruderer Laurits Follert auf dem Rotsee in Luzern/Schweiz im B-Finale und löste das Ticket zur WM im September in Florida. Die junge Crew um Schlagmann Paul Gebauer (Berlin), Christopher Reinhardt (Dorsten), Niclas Schroeder (Berlin) und Follert drehte im B-Finale mächtig auf, hatte man mit den Russen nach dem zweiten Platz im Hoffnungslauf noch eine Rechnung offen. Der Krefelder sagte: „Wir konnten endlich auch die letzten 500 Meter besser rudern und haben die Russen mit knapp einer Sekunden auf den zweiten Platz verwiesen.“

Für die junge deutsche Crew, die mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren zu den absoluten Youngsters gehört, ein wichtiger Schritt, um dann in zehn Wochen bei der WM in Florida im A-Finale mitmischen zu können. Seriensieger England hat noch weite Teile seiner Olympia-Crew an Bord, ebenso die Italiener, Niederländer und Spanier, die seit Jahren in der Weltspitze das Geschehen bestimmen.