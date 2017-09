Saisonfinale in Berlin. Die Damen des Crefelder RC wollen zweiten Platz verteidigen.

Es ist das Saisonfinale in der Ruder-Bundesliga. Der Männer- und Frauenachter des Crefelder Ruder-Clubs wollen in Berlin auf der Spree ihre Top-Positionen in der Meisterschaft bestätigen. Ziel der Männer ist es in der Bundeshauptstadt den neunten Titel in Serie holen. Die Vorzeichen stehen gut. Vor dem letzten Rennen über 350 Meter sind die Krefelder Erster mit drei Punkten Vorsprung auf ihren Verfolger – den Hauptstadtsprinter DWB-Holding Berlin. Teamkapitän Matthias Keulen sagt: „Da wir diese Saison nur einen kleinen Kader zur Verfügung hatten, war es schwerer als in den Jahren zuvor. Nichtsdestotrotz sind wir hochmotiviert, auch in Berlin ganz nach vorne zu fahren.“

Als Tabellenzweite gehen die Krefelder Frauen ins letzte Rennen. Der Achter um Schlagfrau Marisa Staelberg will, wie schon in Leipzig, erneut auf das Treppchen fahren und somit auch in der Liga-Endabrechnung unter den Top-Drei stehen. Staelberg: „Wir wollen den zweiten Platz halten. Außerdem ist es gut zu wissen, dass wir in Lena und Michaela starke Unterstützung bekommen haben.“