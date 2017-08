Aline Focken aus Krefeld steht bei den Ringer-Weltmeisterschaften in Paris nach einem spannenden Kampf im Finale. Im Halbfinale ging es um Sekunden.

Krefeld/Paris. Bei den Ringer-Weltmeisterschaften in Paris ist der vierte Wettkampftag für das deutsche Team sehr erfolgversprechend angelaufen. Aline Focken (KSV Krefeld) steht in der Klasse bis 69 Kilogramm im Finale. Focken bezwang zunächst im Viertelfinale die erfahrene Mongolin Nasanburmaa Ochirbat durch einen Schultersieg, nachdem sie zuvor klar in Führung gelegen hatte. Im Halbfinale bezwang Focken dann die Weltmeisterin von 2014 - die Chinesin Yue Han mit 5:3 Punkten. Die entscheidenden zwei Zähler machte sie in den letzten Sekunden.

Die Asiatin hatte im Viertelfinale die starke US-Ringerin Tamyra Mensah mit 5:2 bezwungen. Luisa Niemesch verlor im 60-Kilo-Limit ihren Viertelfinalkampf unglücklich gegen Allison Ragan (USA) mit 0:4. Kampfrichter werteten einen Beinangriff von Niemesch beim Stand von 0:2 nicht.

Die Weingartenerin muss nun auf den Finaleinzug des US-Girls hoffen, um in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen zu können. Nina Hemmer (53 kg/AC Ückerath) verlor in der Qualifikation gegen Otgontsetsek Davaasukh (Mongolei) nach einer 6:1-Führung noch mit 6:8 und schied frühzeitig aus. Das deutsche Team hat bislang drei WM-Medaillen durch Frank Stäbler (Gold), Denis Kudla (Silber) und Pascal Eisele (Bronze) gewonnen. dpa/red