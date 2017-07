Krefeld. Aline Focken vom KSV Germania hat ihrer imposanten Medaillensammlung eine weitere goldene beigefügt. Bei den Poland Open in Warschau gewann sie in der 69-Kilo-Klasse. Im Viertelfinale schulterte sie die Rumänin Popescu. Auch im Halbfinale gewann sie vorzeitig 10:0 nach Punkten gegen die Ukrainerin Belinska. Im Finale gegen die weißrussische Vize-Europameisterin in der 63-Kilo-Klasse, Mamashuk, bog sie einen frühen 0:1-Rückstand in einen letztlich ungefährdeten 4:1-Punktsieg um. Das Turnier dient traditionell vielen Ländern als letzter Härtetest vor den im August stattfindenden Weltmeisterschaften, somit sind die Poland Open immer sehr stark besetzt.