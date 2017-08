Der Trainer des KEV, Rick Adduono, hält die Kapitäns-Entscheidung für wegweisend – auch für den Erfolg der Saison.

Krefeld. Das muntere Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel geht in die nächste Runde. Das erste Testspiel am Freitag im König-Palast steht auch unter der Beobachtung – wer darf denn Kapitän sein. Und von welchen Assistenten er begleitet wird. Pinguine-Trainer Rick Adduono kommt bei seinem ausgerufenen Captains-Casting der Prüfstein um 19.30 Uhr gegen die Kölner Haie gerade recht. Ein großer Gegner ist immer eine Herausforderung – auch für den, der Anführer dieses neuen Kaders der Saison 2017/18 sein will.

Kanadier denkt auch über die Wahl zweier Kapitäne nach

Die Frage nach seiner Wahl für das C auf dem Trikot im Köln-Spiel, beantwortet Adduono am Mittwoch kurz: Er wisse es noch nicht. In die Karten schauen lassen will sich der Kanadier in dieser Sache von niemanden. Aber es ist erkennbar, für wie wichtig er diese Entscheidung hält auch im Hinblick auf eine erfolgreiche Saison. Und für wie wertvoll er den ausgerufenen Auswahlprozess hält. Ein Verfahren, so glaubt Adduono, bei dem Spieler zusammenrücken, Respekt füreinander entwickeln – rechts und links schauen, was passiert. Und wenige auf sich alleine blicken. Gegenüber unserer Zeitung entwickelte er auch den Gedanken zweier Kapitäne, um Alternativen zu haben. „Die braucht man in der Saison bei Verletzungen ohnehin“, sagt Adduono.

Manavian oder St. Pierre könnten es gegen die Kölner Haie machen

Und so trägt gegen Köln wieder ein neuer Kandidat das C auf dem Trikot – Antonin Manavian womöglich? Oder auch Nick St. Pierre. Jedenfalls jemand mit Erfahrung und Charisma, der den Laden gegen einen so hoch potenten Gegner zusammenhalten kann. Im Tor gegen die Haie steht Zugang Andrew Engelage.

Nach dem Freitagspiel macht sich die Pinguine-Equipe am Samstag gleich nach Ravenburg zum nächsten Test gegen die Towerstars aus der DEL 2 auf. Bully ist am Sonntag um 17 Uhr. Mit dann wieder einem neuen Kandidaten in Adduonos Captains-Casting.