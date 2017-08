Der Trainer des VfB Uerdingen kritisiert vor dem Bezirksliga-Derby in Hüls den Spielplan.

Krefeld. Die Fußball-Saison der Amateure ist gerade einmal wenige Tage alt, und doch geht es Schlag auf Schlag. Schon heute startet der zweite Spieltag und der hat es in sich. Früh in der Saison der Bezirksliga erwartet der Aufsteiger Hülser SV den VfB Uerdingen zum Derby, dass es im Ligabetrieb das letzte Mal vor vier Jahren gab. Der Anstoß ist auf 19.30 Uhr vorverlegt.

„Alle Teams brauchen noch etwas, da ist Trainingszeit wichtiger“

Erst vor knapp zwei Wochen standen sich beide Teams bei den Krefelder Feld-Stadtmeisterschaften gegenüber. Im Halbfinale gewannen die Uerdinger 5:3. Ein Duell, das aufgrund von vielen Urlaubern und fehlenden Stammkräften nur bedingt Aussagekraft hat, und doch wäre ein erneuter Erfolg für Uerdingen wichtig.

Mit der 1:2-Pleite gegen Geldern verpatzten die Uerdinger den Saisonstart. Doch Trainer Stefan Rex bleibt gelassen, auch, weil er weiß, dass trotz der Niederlage gegen Geldern dennoch vieles richtig lief. Rex sagt: „Wir hatten Sonntag fünf Zugänge in der Startelf. Die Mannschaft braucht einfach auch noch etwas Zeit.“

Gleich am zweiten Spieltag eine englische Woche einzustreuen, hält Rex demnach für wenig sinnvoll. „So früh in der Saison ist das nicht sonderlich klug. Alle Teams brauchen noch etwas, da ist die Trainingszeit einfach wichtiger“, sagt Rex.

Das 1:1 von Aufsteiger Hüls zeigt: Das Team ist konkurrenzfähig

Etwas gelassener blicken die Hülser dem Duell entgegen. Das 1:1 zum Auftakt beim hoch eingeschätzten TSV Wachtendonk-Wankum zeigte, dass der Aufsteiger, anders als in der letzten Bezirksliga-Saison, von Anfang an konkurrenzfähig ist. Vor zwei Jahren verlor man die ersten 17 Spiele, schon jetzt ist das Punktekonto also besser bestückt als in der damaligen Hinrunde.

Nach Rückstand bereits in der ersten Minute bewiesen die Hülser gegen Wachtendonk Moral, setzten in der zweiten Halbzeit immer wieder schnelle Gegenstöße. Eine Stärke, die auch Trainer Rex anerkennt: „Hüls steht defensiv sehr massiv und setzt dann zum Konter an. Sie sind ein unangenehmer Gegner.“

An der Seitenlinie trifft Rex übrigens nicht auf Trainerkollege Stefan Trienekens, der noch im Urlaub weilt. Vertreten wird er wie schon in Wachtendonk von Ex-Stürmer Stefan Evertz, der zusammen mit Co-Trainer Michael Broux die Mannschaft betreut.