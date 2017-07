Krefeld. Eine Woche vor dem Start des Nachtour-Kriteriums „Retour le Tour“ am Freitag, 28. Juli, können die Veranstalter Christian A. Kölker und Tobias Stümges (KS Event) mit Nikias Arndt den fünften Tourfahrer für das Radrennen in der Krefelder Innenstadt als Starter verkünden. Der 25-jährige Buchholzer gewann 2016 beim Giro d’Italia seine erste große Rundfahrtetappe. 2014 und 2015 wurde Arndt jeweils Zweiter bei den Deutschen Straßenmeisterschaften im Einzelzeitfahren und 2015 außerdem im Straßenrennen. Mit seinem Team Sunweb, das derzeit mit Michael Matthews und Warren Barguil die Spitzenreiter der Sprint- und Bergwertung stellt, nimmt er erstmals an der Tour de France teil. Weitere Infos unter: retour-le-tour.de