Vorbereitung Vor dem DEL-Start gegen Bremerhaven am Freitag, 14. September, haben die Krefeld Pinguine noch zwei Testspiele zur Formüberprüfung. Beim Derby gegen die Düsseldorfer EG, feiert Brandon Reid am Freitag, den 7. September in der Rheinlandhalle sein Heimdebüt. Am Sonntag reisen die Pinguine zum letzten Vorbereitungsspiel zu den Frankfurt Lions. Ex-Trainer Franz Fritzmeier ist dort Sportdirektor. Das erste Bully ist um 17 Uhr.

Termine Am Sonntag, den 9. September, werden einige Spieler der Krefeld Pinguine auf dem Weltkindertag im Stadtwald zu Gast sein. Von 13-18 Uhr bieten die Krefeld Pinguine eine Torschussanlage an. Autogramme und Fotos mit den Profis können ebenfalls gemacht werden. Am Dienstag, den 11. September, veranstalten die Krefeld Pinguine ein Turnier mit dem Eishockey-Videospiel „NHL 19“. Das Gewinnspiel befindet sich auf Facebook. Die vier Sieger haben die Möglichkeit, sich gegen KEV-Spieler zu messen. Alle Infos unter:

https://www.facebook.com/KR.Pinguine