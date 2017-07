Bei Rund um Bockum kommen Fahrer und Zuschauer auf ihre Kosten.

Krefeld. Gelassene Feierabend Stimmung gepaart mit gutem Radsport. Beim Straßen-Radrennen „Rund um Bockum“ ließen es sich die Anlieger auf dem pfeilschnellen, knapp 1000 Meter langen Rundkurs mit Start und Ziel auf der Buschstraße einfach gut gehen. Flugs war der Grill aus dem Garten geholt, die Stehtische auf den Bürgersteig gestellt, wurde gefachsimpelt, im Liegestuhl das Abendessen verspeist und so manche Wette geschlossen, welcher Fahrer denn nun als Erster in der nächsten Runde vorbei flitzten würde.

Die Stimmung bei bestem Radsportwetter aber auch drehenden Winden war einfach nicht zu toppen. Ralf Wörmer, nach einem starken Finish Sieger des „Jedermann-Rennens“ brachte es auf den Punkt: „Der Kurs ist verdammt schnell, durch die zweite Kurve höchst anspruchsvoll, weil wir dort immer wieder weit herausgetragen wurden. Und beim einkehren auf die Zielgerade musste ich ganz vorn liegen, sonst war das Rennen nicht zu gewinnen“. Der Fahrer vom FC Deutsche Post aus Stadtlohn hatte Erfahrung genug, um Eric Fischer vom Team Blitz Spich mit einem Schnitt von knapp 42 Stundenkilometern knapp hinter sich zu lassen.

Benjamin Sydlik gewinnt das Eliterennen vor Alex Weiffenbach

56 Fahrer waren hier am Start, ebenso viele beim Hauptrennen am Abend über gut 61 Kilometer. Hier siegte Benjamin Sydlik (Team TWC Tempo Veldoeven). Tim Weyers, vom ausrichtenden Bockumer Radsport Team war vor allem über die gute Resonanz beim Kinder Rennen „1. Schritt“ begeistert: „42 Kids waren am Ende am Start. Damit war nicht zu rechnen.“ Zehn knatternde Dernys mit den besten Fahrern aus dem Hauptrennen im Schlepptau rundeten eine gelungene Veranstaltung ab. Ausrichter Tim Weyers sagt: „Mit dem Derny-Rennen haben wir etwas Neues gewagt. Die Premiere ist geglückt, eine Fortsetzung sollte folgen.“