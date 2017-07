Krefeld. Die Tour de France 2017 ist gerade Geschichte, da richten sich die Blicke auf das Nach-Tour-Kriterium „Retour le Tour“ am kommenden Freitag, in der Krefelder Innenstadt. Den Veranstaltern Christian A. Kölker und Tobias Stümges (KS Event) ist ein Coup gelungen. Mit André Greipel (Team Lotto-Soudal) startet einer der erfolgreichsten deutschen Sprinter in Krefeld. Bei der Abschlussetappe am Sonntag auf den Champs Elysee musste er nur Dylan Groenewegen (Team Lotto NL-Jumbo) den Vortritt lassen. Zwischen 2011 und 2016 gewann der 35-jährige Rostocker elf Tour-Etappen. 2013, 2014 und 2016 war Greipel zudem deutscher Straßenmeister.

An der Seite Greipels startet Freitag sein Teamkollege und Freund Marcel Sieberg. Der Bocholter musste die Tour vorzeitig wegen Magenproblemen vor der 17. Etappe beenden. 2016 wurde er bei Paris-Roubaix Siebter und überraschend bester Deutscher. Tobias Stümges, rennsportlicher Leiter, sagt: „Wir sind überglücklich, dass wir Greipel und Sieberg verpflichten konnten. Krefeld darf sich auf ein Spektakel mit sieben Tour de France Fahrern freuen.“ Weitere Infos unter: retour-le-tour.de