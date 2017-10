Die Fußballer des A-Kreisligisten beenden mit einem 2:1-Erfolg im Heimspiel gegen Viktoria Anrath die schwarze Serie.

Das Spitzenduo der Fußball-Kreisliga A schwächelte. Tabellenführer Dülkener FC kam gegen den SV Vorst nicht über ein 2:2 hinaus. Der Ligazweite Union Nettetal II verlor mit 2:4 gegen die Reserve des VfR Fischeln. Darüber freuten sich die Verfolger. Der TSV Bockum rückte durch ein 1:1 gegen VSF Amern II auf Rang drei vor, ist nur noch drei Punkte vom Spitzenplatz entfernt.

Einen wichtigen Dreier landete der KTSV Preussen mit dem 2:1 gegen Viktoria Anrath. Dennoch bleiben die Preussen auf dem letzten Tabellenplatz. Preussen-Trainer Marco Claesgens atmete erst einmal kräftig durch, sagt: „Wir haben seit langer Zeit wieder einmal gewonnen. Das ist wichtig.“ Besonders in der ersten Stunde traten die Preussen diszipliniert auf, nutzten ihre Torchancen optimal. Marcel Heines und Muhammed Gergery erzielten bis zur Pause eine 2:0-Führung. Eng wurde es in der Schlussphase, als Ilkan Cicek für Anrath auf 1:2 verkürzte. Preussen brachte den Sieg aber über die Zeit.

VfR Fischeln II setzt sich gegen Union Nettetal II mit 4:2 durch

Der Erfolg der Fischelner ist auf den ersten Blick eine Überraschung. Die Mannschaft profitierte aber vom Ausfall der Oberligabegegnung der ersten Mannschaft. So verstärkten die Oberligaspieler Leon Buschen, Gabriel Derkx, Batuhan Tasci sowie Maiko Becker in der Reserve. In der ersten Hälfte kam der Tabellenzweite Nettetal überhaupt nicht zum Zuge. Gabriel Derkx, Niklas Dostral und Maiko Buscher trafen zur 3:0-Führung bis zur Pause. Erst nach dem Seitenwechsel kam Spannung auf, als Nettetal durch Ansaridini Muniru und Anoir Bouaziz auf 2:3 verkürzte. Als Pascal Hingst auf 4:2 stellte, war die Sache aber gelaufen. Fischelns Trainer Sebastian Suski sagt: „Das vierte Tor fiel zum richtigen Zeitpunkt. Das war ein wichtiger Sieg, mit dem wir die Abstiegszone verlassen.“