Regionalligist verliert bei Abstiegskandidat HSG Neuss mit 26:28.

Adler Königshof geht auf der Zielgeraden der Regionalliga die Luft aus. Mit 26:28 unterlag das Team von Trainer Dirk Wolf beim Abstiegskandidaten HSG Neuss-Düsseldorf. Nur 1:7- Punkte aus den letzten vier Spielen deuten auf kaum mehr Motivation hin, zumal sich das Team im Mai samt Trainer in alle Winde zerstreuen wird. In einer zunächst spannenden Schlussphase gelangen den Gastgebern nach dem 24:24-Ausgleich drei Tore in Folge. Königshof konnte nicht mehr nachlegen. Eine größere Motivation dürften die Spieler wieder beim vorletzten Heimspiel aufbringen. Dann spielt der TV Jahn Wahn mit Trainer Olaf Mast in Königshof auf. Der langjährige HSG-Trainer kassierte mit seiner neuen Mannschaft erst drei Niederlagen, holte aus den letzten fünf Spielen 10:0-Punkte, steht mit seinem Team auf Rang sechs. ps