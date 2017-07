Die Spieler der Krefeld Pinguine absolvierten am Mittwoch ein Beach-Volleyballturnier. Die Fans kauften Dauerkarten.

Krefeld. Ein Beach-Volleyballturnier mit allen anwesenden Spielern des aktuellen Pinguine-Kaders bildete am Mittwoch den Abschluss des individuellen Sommertrainings auf dem Beach-Volleyballplatz des SC Bayer 05 Uerdingen am Löschenhofweg. Anschließend stand von 16 bis 20 Uhr bereits der nächste Termin bei der Ausgabe der Dauerkarten am König-Palast auf dem Programm. Am kommenden Sonntag folgt ein Showtraining zweier Pinguine-Profis im Rahmen des Sommerfestes des Fitnesspartners Ifunc – The Real Life Strength an der Bischofstraße 84 a in Oppum.