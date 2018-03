Daniel Pietta und Marcel Müller, von den Krefeld Pinguinen an Leksands IF ausgeliehen, sind mit dem schwedischen Zweitligisten weiter im Rennen um den Erstliga-Aufstieg. In der Best-of-three-Serie gegen Oskarshamn gewann das Duo mit der Mannschaft nach einem 5:4-Sieg und einer 1:4-Niederlage das dritte und entscheidende Spiel mit 4:0-Toren. Ab heute spielt Leksands IF im Modus best of seven gegen den Lokalrivalen Mora. Zwischen beiden Clubs, die 30 Kilometer voneinander entfernt liegen, besteht eine ähnliche Rivalität wie zwischen den Pinguinen und der Düsseldorfer EG.