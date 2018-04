Der Stürmer der Krefeld Pinguine ist nach den zuletzt verpassten Turnieren zurück im Nationalteam.

Nach Olympia ist vor der WM: das freut Pinguine-Stürmer Daniel Pietta, der den Silber-Triumph der deutschen Nationalmannschaft nur am Fernseher verfolgen konnte. Am Freitag startet die Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark. Bundestrainer Marco Sturm hat den endgültigen Kader für das Turnier vom 4. bis 20. Mai in Herning und Kopenhagen benannt. Und diesmal ist Daniel Pietta mit dabei, Teil des deutschen Aufgebots.

Der Center der Pinguine wird bereits heute mit der deutschen Mannschaft nach Herning aufbrechen. Pietta selbst ist froh, wieder dabei zu sein: „Leider habe ich die letzten beiden Weltmeisterschaften, darunter auch die Heim-WM in Köln sowie die Olympischen Winterspiele in Pyeonchang verpasst. Ich freue mich deshalb besonders über meine Nominierung und auf das das WM-Turnier. Die letzten Wochen mit der Nationalmannschaft haben großen Spaß gemacht. Ich fühle mich gut und bin bereit.“

Geschäftsführer Roos: Er hat sich mit guten Leistungen empfohlen

Das DEB-Team bekommt es in der Vorrunde mit Gastgeber Dänemark, Norwegen, USA, Südkorea, Lettland, Finnland und Kanada zu tun. Pinguine-Sportdirektor Matthias Roos sagt: „Daniel hat sich mit seinen guten Leistungen in Krefeld und auch beim Aufstiegskampf von Leksands in Schweden für diese Teilnahme qualifiziert. Natürlich wird er im Anschluss an die WM nicht direkt ins Sommertraining einsteigen, sich erst einmal erholen.“ Urlaub machen, dann geht es in Krefeld mit der Vorbereitung weiter.

Der Bundestrainer sagte zu seiner Auswahl: „Wir fahren mit einem verjüngten Kader nach Dänemark. Einige Spieler schnuppern erstmals WM-Luft. Wir möchten weiter unter den Top-Acht-Nationen in der Weltrangliste bleiben.“ Aktuell steht die Nationalmannschaft auf Rang sieben.

Pietta ist nicht der einzige Krefelder in Dänemark. Pinguine-Betreuer Christian Menningen unterstützt die Mannschaft bereits seit den Vorbereitungsspielen abseits des Eises, Marcel Müller ist ebenfalls Teil von Team Deutschland. Mathias Trettenes steht im vorläufigen Kader für sein Heimatland Norwegen.