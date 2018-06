17-jähriger Fechter aus Grefrath glänzt in Leverkusen.

Der Degenfechter Paul Veltrup hat in der Saison 2017/18 etliche Erfolge verbucht. Nachdem der Schützling von Trainer Lajos Csire bei der EM in Sotschi im Einzel und mit der Mannschaft Bronze beziehungsweise Silber gewann, stand er nun mal wieder ganz oben auf dem Podest. Bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren sicherte sich Veltrup den Titel. Im Finale in Leverkusen schlug er Dean Müller (TSV Bayer Leverkusen) mit 15:7. Damit hat es der 17-jährige Gymnasiast aus Grefrath fertiggebracht, sowohl bei den A-Junioren (2016), als auch in der Altersklasse U20 der Junioren den DM-Titel zu holen.

Für Csire, den Cheftrainer des Fechtclubs Krefeld, war es der 18. DM-Titel seiner Trainerlaufbahn. Veltrup, der die Junioren-DFB-Rangliste derzeit anführt, hat am Wettkampftag kein einziges seiner insgesamt zwölf Gefechte verloren und gerade mal 56 Gegentreffer erhalten. Eng war es nur einmal in der Runde der letzten 32, als er den unkonventionell fechtenden Julius Dehn (EFG Essen) lediglich mit 15:14 niederrang. „Heute lief es wirklich gut für mich. Nach dem Duell mit Julius fühlte ich mich klasse, weil es ein ordentliches Stück Arbeit war, was ich da abliefern musste“ sagte Veltrup.