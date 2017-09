Der Oberligist spielt 1:1 im Nachholspiel beim SC West.

Krefeld. Vier Niederlagen hatte es für den VfR Fischeln in Folge gegeben. Gestern sammelte der Oberligist immerhin einen Punkt ein – 1:1 im Auswärtsspiel beim SC West.

Nach langer Verletzung stand der aus Baumberg gekommene Innenverteidiger Ludwig Asenso erstmals für den VfR in der Startelf. Trainer Josef Cherfi bot davor gleich drei defensive Mittelfeldspieler auf: neben David Machnik auch Christos Pappas und Quin Kruijsen. Emre Özkaya kehrte in die Startelf zurück, Dominik Oehlers saß zunächst nur auf der Bank. Doch die Gäste wurden kalt erwischt. Simon Deuß markierte mit dem ersten Schuss der Düsseldorfer das 1:0 (8.). Torwart Leon Buschen, der den angeschlagenen Hendrik Sauter vertrat, war geschlagen. Der VfR hatte aber die passende Antwort. Dustin Orlean traf nach Vorlage Stefan Linsers (17.). Die Zuschauer in Niederkassel sahen ein ausgeglichenes Spiel mit leichten spielerischen Vorteilen für die Fischelner. Machnik zeigte eine hohe Präsenz im Mittelfeld in Abwesenheit von Kapitäns Kevin Breuer. Große Torchancen boten sich auf beiden Seiten nicht. In der letzten Viertelstunde erhöhten die Gastgeber den Druck, ohne aber gefährlich zu sein. anle