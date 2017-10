Die Torhüterin der Skating-Bears-Jugend glänzt beim Pokalsieg.

Das Skaterhockey-Jugendteam der Skating Bears ist deutscher Pokalsieger. Im Finale setzte sich die Mannschaft im Finale gegen die Düsseldorf Rams mit einem 6:5-Erfolg im Penaltyschießen in der Halle Horkesgath durch.

Gefeierte Matchwinnerin des Teams war Hannah Onckels. Die Torhüterin hielt alle drei Penaltys der Düsseldorfer. Für die Krefelder reichte damit der verwandelte Penalty von Rene Kammen zum Titelgewinn.

Hannah Onckels spielt seit den Bambini bei den Skating Bears, begann ihre sportliche Karriere als Leichtathletin. Die Schülerin der Gesamtschule am Kaiserplatz spielt neben der Jugend auch bereits schon im Juniorentem der Bears.

In der Meisterschaft konnten die Bears zweimal ganz knapp gewinnen. Dies wollten die Gäste diesmal verhindern. Das Spiel begann schwungvoll. Die Bears hatten zunächst mehr vom Spiel, gingen mit einer 1:0-Führung in die erste Drittelpause. Düsseldorf markierte den Ausgleich, war die spielbestimmende Mannschaft und traf zum 2:1. Die Krefelder nutzten eine Überzahl zum Ausgleich. Wer auch immer in Führung ging, der Ausgleich folgte. Nach dem 4:4 ging es in die Verlängerung.

Dort trafen beide Teams jeweils einmal – die Penaltys mussten entscheiden. Mit dem jubelnden Ende für die Krefelder.

Im Pokalendspiel der Schüler besiegten die Crash Eagles Kaarst die Düsseldorf Rams mit 3:1. Die Damen der Spreewölfe Berlin bezwangen die Langenfeld Devils mit 5:4. Die Miners Oberhausen siegten bei den Junioren mit 5:2 gegen den HC Köln-West. Im Herrenfinale bezwangen die Samurai Iserlohn die Essen Rockets mit 7:6.