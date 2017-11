Große Ehre für Hannah Erbe und den SV Bayer 08 Uerdingen: Die Dressurreiterin und die Wasserballerinnen sind für den Felix Award nominiert. Der Landessportbund veranstaltet diese Wahl der besten Sportler in NRW seit Jahren. Abstimmen kann man im Internet. Hannah Erbe ist bei den Newcomern nominiert. Die 18 Jahre alte Dressurreiterin gewann bei den Europamei-sterschaften in der Altersklasse der Jungen Reiter bis 21 Jahren bei ihrem ersten Start drei Goldmedaillen in der Kür, im Einzel und mit der Mannschaft. Die Wasserballerinnen des SC Bayer 08 Uerdingen sind bei der Mannschaft-Wertung nominiert, gehören seit über zehn Jahren zur nationalen Spitze. Mit fünf Doublegewinnen in Folge seit 2012 und dem Meistertitel 2017 sicherte sich das Team beeindruckende elf nationale Titel in den vergangenen sechs Jahren. Archivfotos: Kaiser/Mocnik