Handball-Chef des Hülser SV

Im Laufe der Woche meldete die Stadt Krefeld, alle Dachschäden an den betroffenen Krefelder Turnhallen seien behoben. Die Handballer des Hülser SV mussten am Sonntagmorgen allerdings gleich drei Spiele in der Sporthalle am Reepenweg absagen. HSV-Handball-Chef Nils Gehlings war vom Hausmeister alarmiert worden.

Herr Gehlings, was ist passiert, Wasser tropft bei strahlendem Sonnenschein in die Halle?

Nils Gehlings: Ja, es plätschert vom Dach. Ganz früh spielte unsere D-Jugend. Aber einige Kinder sind auf dem Wasser ausgerutscht. Da mussten wir Konsequenzen ziehen.

Also ein weiterer, neuer Schaden?

Gehlings: Das kann ich gar nicht beurteilen. Das Wasser tropft jetzt an einer Stelle weiter rechts, nicht mehr im Mittelkreis. Aber Wasser sucht sich ja immer seinen eigenen Weg. Es kann allerdings auch Kondenswasser sein.

Wie geht es weiter?

Gehlings: Bei einer 45 Jahre alten Halle, an der immer nur geflickt wurde und nichts saniert worden ist, müssen wir weiter mit Überraschungen rechnen. Wir hatten gerade die zwei bereits ausgefallenen Spiele terminiert. Jetzt wird es langsam eng, zumal wir auch noch ein Pokalspiel im Überhang haben. Vielleicht können wir bei der HSG Krefeld ja mal ein Vorspiel bestreiten, ich werde da mal nachfragen.