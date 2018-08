Das dreijährige Tier bleibt in Krefeld, weil die Angebote bei der Auktion zu niedrig waren.

Der dreijährige Hengst Julio aus dem Stall des Krefelder Trainers Mario Hofer ist auf der Auktion im englischen Goodwood nicht verkauft worden und bleibt im Hofer-Stall. Die Hintergründe der Aktion sind allerdings auch ein Musterbeispiel für viele komplizierte Vorgänge, die den Galopprennsport immer wieder für die breite Öffentlichkeit schwer verständlich machen.

Der Kölner Rennvereins-Präsident Eckhard Sauren, im Hauptberuf ein erfolgreicher Fondsmanger, ist der Besitzer des Hengstes, den er selbst auf der Auktion in Baden-Baden/Iffezheim für 58 000 Euro vom Gestüt Brümmmerhof des Hannoveraner Rennvereins-Präsidenten und 96-Gesellschafters Gregor Baum erworben hat.

Hengst Julio hat sich unter der Regie von Mario Hofer zu einem sehr guten Pferd entwickelt, dabei 187 200 Euro und zuletzt den Hamburger Fliegerpreis gewonnen.

Das machte ihn begehrlich, deshalb meldete ihn Sauren zur Auktion in England an, weil er dort das meiste Interesse und das meiste Geld – oft von den Scheichs aus Dubai und Katar – vermutete. Als „Dessert“ kam gleich eine Nennung für ein Rennen am 3. August in Goodwood dazu. Auktionen sind für Außenstehende oft rätselhafte Veranstaltungen. Dort sind sogenannte Reservepreise üblich.

Sie werden von den Anbietern festgelegt und unter dieser Summe darf der Auktionator nicht zuschlagen. Offiziell sind diese Beträge den Bietern nicht bekannt, den Insidern der Szene in der Regel sehr wohl. Bei Julio lag dieser Betrag bei stolzen 380 000 englischen Pfund, umgerechnet etwa 425 000 Euro. Doch zu diesem großen Deal kam es nicht, denn bei 345 000 Pfund stockten die Gebote.

Ob es überhaupt echte Gebote von wahren Interessenten oder nur Steigerungsversuche waren, das blieb im Verborgenen. Julio jedenfalls wechselt nicht den Besitzer und auch nicht den Trainer. Jetzt wird der schnelle Hengst für Deutschlands bedeutendstes Kurzstreckenrennen um die 148. Casino Baden-Baden Goldene Peitsche in Iffezheim vorbereitet. Es geht nicht nur um die Siegprämie von 40 000 Euro, sondern um den begehrtesten Ehrenpreis der Szene. Eben eine Peitsche – allerdings in Gold.

Der nächste Krefelder Renntag findet am Sonntag, 12. August, statt. Die schnelle Stute Panoramica aus dem Stall Samt und Seide soll am 30. August in Iffezheim wieder laufen.