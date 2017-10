Grieche George Triantafyllou übernimmt Wasserball-Serien-Meister.

George Triantafyllou ist der neue Trainer der Wasserballerinnen des SV Bayer 08 Uerdingen. Er löst Pia Schledorn ab, die zum Saisonende mit dem fünften Meistertitel in Serie ihre Tätigkeit als Trainerin der Bayer-Damen beendet hatte.

Triantafyllou, diplomierter Sportlehrer und Trainer, wird neben der Betreuung der Bundesliga-Damen weitere Aufgaben im Verein übernehmen – in der Jugendarbeit, der Schwimmausbildung sowie in der Kooperation mit Schulen. Triantafyllous, ehemaliger Spieler, trainierte u.a. das weibliche Nationalteam Englands, Lille Water Polo Club in Frankreich und City of Manchester Water Polo Club.

Der 32-jährige Grieche freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich kann es kaum erwarten mit dem Team zu arbeiten, um perspektivisch gemeinsam mit den Spielerinnen etwas Neues aufzubauen.“

Rainer Hoppe, Abteilungsleiter Wasserball, blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Die Verpflichtung von George Triantafyllou ist ein starkes Signal für den Neuanfang des Frauenwasserballs beim SV Bayer 08 Uerdingen.“

Horst Hartung wird Co-Trainer des Teams

Horst Hartung, der zusammen mit Andreas Kammermeier das Team in der Vorbereitung betreut hatte, wird diese Aufgabe fortsetzen und den neuen Cheftrainer beim Start unterstützen. Abteilungsleiter Hoppe dankte dem Trainerteam: „Ich bin Horst Hartung und Andreas Kammermeier für ihr Engagement in der trainerlosen Phase sehr dankbar und freue mich, dass Horst den Prozess des Umbruchs weiter begleiten wird.“ Für den griechischen Trainer Triantafyllou und Hartung steht die nächste Aufgabe im Finale des Supercups am 21. Oktober bei dem Pokalsieger Nikar Heidelberg an.