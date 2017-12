Jos Beulen ersteigert die eigenwilligen Exponate.

Das außergewöhnliche „Nagel-Tor“ weckte zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 in Köln großes Interesse. Die Puck-Nagelwand ist das Projekt von EQ Art, einer Künstlergruppe, die von der Emotionalität des Sports fasziniert ist.

Zwei dieser limitierten Kunstdrucke wurden zugunsten des stups Kinderzentrum für 1800 Euro versteigert. Höchstbietender ist Jos Beulen, Geschäftsführer vom langjährigen Pinguine-Partner fysioconcept. Er nahm die beiden Kunstdrucke beim Spiel gegen Augsburg auf dem Eis in Empfang, sagt: „Das stups Kinderzentrum leistet eine tolle und wichtige Arbeit. Ich habe selbst zwei Jahre in einer Kinder-Onkologie gearbeitet und weiß, um die Besonderheiten dieses Lebensbereichs. Es ist eine Herzensangelegenheit für mich, dieses Projekt zu unterstützen.“

Das stups Kinderzentrum ist ein Netzwerk für Familien mit schwerstkranken oder behinderten und gesunden Kindern in der Region. Örtliches Zentrum ist ein Gebäude in Königshof, in dem sich u.a. ein Kinder- und Jugendhospiz und ein integrativer Kindergarten mit zwei Gruppen befinden.