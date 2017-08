Seit der Fusion mit Borussia Oedt werden die Fußball-Kinder von 17 Trainern betreut.

Krefeld. Die Grefrather Jugendspielgemeinschaft (JSG) erfreut sich einer breiten Nachfrage. Dirk Eckers, Geschäftsführer des SSV Grefrath, der beim Nachwuchs mit Borussia Oedt seit einigen Jahren gemeinsame Sache macht, erkennt keine Probleme, Jugendliche für den Fußball zu begeistern. Eckers sagt: „Es werden stetig mehr Spieler. Vor vier bis fünf Jahren waren wir in einigen Mannschaften noch einstellig besetzt. Nun gibt es wieder mehr Zuwachs.“ Aktuell organisiert die Fußballschule-Grenzland ein Feriencamp in Kooperation mit dem Klub.

Geschäftsführer Eckers: „Es ist das Beste, was passieren konnte“

Grund für den Zuwachs seien Familien, die sich in und um Grefrath niederließen. Kinder und Jugendliche kommen nach Grefrath längst auch aus dem Umland wie Kempen, Viersen, Hinsbeck, Lobberich, Vorst und St. Tönis. Als der SV Grefrath und Borussia Oedt Anfang der Nullerjahre ihre Jugend zusammenlegten, war die Prämisse: Gemeinsam sind wir stärker. Eckers sagt: „Es ist das Beste, was passieren konnte.“

Von der A- bis zur E-Jugend ist die JSG mit Mannschaften vertreten. Je ein Team im A- und B-Bereich, in der F- und E-Jugend sogar mit je drei Mannschaften. Dazu gibt es auch noch ein Bambini-Team. Nur in der C-Jugend fehlt es an Spielern. Dort wurde keine Mannschaft gemeldet. „Das war ein geburtenschwacher Jahrgang“, sagt Eckers.

Oedt verfügt über einen Kunstrasen-Platz, Grefrath nun über einen Kunstrasen und Naturrasen. Aschenplätze gibt es keinen mehr. Doch spielen alle Nachwuchsteams noch in den Kreisligen. Einstiegchancen bei Senioren bieten Oedt und Grefrath in der Bezirksliga, Kreisliga A sowie B- und C-Ligen. Die JSG beschäftigt für ihre 250 Kinder rund bis 17 Trainer, „alle ausgebildet“, wie Eckers betont. Ein Mädchen-Team gibt es nicht mehr, der Standort ist aber noch Stützpunkt des Verbandes für den Mädchenfußball.