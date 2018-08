Vor dem Transferschluss kommt Bewegung in den Kader. Der Torjäger ist umworben. Andere loten ihre Perspektiven beim KFC aus.

Elf Tage sind es noch. Dann ist Transferschluss im deutschen Profifußball. Trainer Stefan Krämer hatte in den vergangenen Tagen anklingen lassen, dass Gespräche mit dem einen oder anderen Spieler anstünden. 28 Fußballer umfasst der Kader des KFC Uerdingen nach der Verpflichtung des U 23-Spielers Patrick Pflücke. Das ist zu viel Personal auf der Lohnliste. Es ist eng geworden in der Kabine. Und durch die U 23-Regelung, nach der immer vier dieser Spieler im 18er-Kader an Spieltagen stehen müssen, ist der Weg für den einen oder anderen gestandenen Spieler in die Startelf weit geworden. Unzufriedenheit ist die Folge.

Krämer: „Wir werden mit dem einen oder anderen Spieler reden“

Reservisten und Bankdrücker werden ihre Chancen und Perspektiven ausloten. „Ein Team ist ein sensibles Gebilde“, sagte Krämer, „wir werden mit dem einen oder anderen Spieler eine offene Kommunikation führen. Wir Trainer werden ein ehrliches Feedback geben.“ Unzufriedenheit, die sich vielleicht in eine schlechte Stimmung in der Gruppe ausweitet, will Krämer vermeiden. „Niemand wird vom Hof gejagt“, sagte der KFC-Trainer neulich, betonte immer wieder, wie wichtig ein breiter Kader für die Saison sei. Leistungsschwankungen, Sperren, Verletzungen, alles sei zu beachten. Jüngst sorgte ein Medienbericht über Lucas Musculus für Aufsehen. Der Angreifer sei demzufolge nicht abgeneigt, den Verein noch bis zum 31. August zu verlassen.

Fortuna und Viktoria Köln haben ein Auge auf den Stürmer geworfen

Als Interessenten gelten Fortuna und Viktoria Köln. Der 27-Jährige aus Bergisch Gladbach kam in den ersten vier Ligaspielen gerade einmal 60 Minuten zum Einsatz, erzielte aber das Siegtor gegen Meppen zum 3:2 und bereitete den 1:0-Siegtreffer durch Ali Ibrahimaj in München vor. Trainer Stefan Krämer hatte eine Freigabe ausgeschlossen: „Das ist ein echter Neuner. Davon haben wir nicht so viele.“

Marcel Reichwein, ebenfalls ein Mittelstürmer, war bereits im Juli aussortiert worden. Florian Rüter dürfte ein weiterer Kandidat sein, der seine Perspektiven in diesen Tagen genau abwägt. Bei keinem der vier Ligaspiele stand der sprintstarke 28-jährige Offensivmann im Kader. Schon in der abgelaufenen Saison war er unter Krämer nur selten im 18er-Aufgebot.

Kai Schwertfeger in Warteschleife, wie auch Zugang Robert Müller

Das gilt für diese Spielzeit auch für Kai Schwertfeger, im Vorjahr lange Zeit Stammspieler im defensiven Mittelfeld. Sein letztes Spiel von Beginn an machte der 29-Jährige beim 2:2 in Essen am 13. März. Es war das letzte Spiel unter Trainer Michael Wiesinger. Danach kam Schwertfeger nur zu Kurzeinsätzen. In dieser Saison ist die Konkurrenz im defensiven Mittelfeld größer geworden. Dennis Daube, Tanju Öztürk und Manuel Konrad machten die Startplätze unter sich aus. Krämer testete Schwertfeger als Innenverteidiger. Aber auch dort ist die Hack+ordnung klar. An Christopher Schorch und Mario Erb kommt niemand vorbei. Und da wäre ja auch noch der erfahrene Verteidiger Robert Müller.