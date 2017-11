Daniel Pietta und Marcel Müller zeigen sich beim Deutschland-Cup gut in Form. In der DEL wartet ein hartes Programm.

Krefeld. Sie spielen im Verein zusammen, jetzt auch in der Nationalmannschaft. Auch privat stimmt die Chemie zwischen Daniel Pietta und Marcel Müller. Im Doppelinterview mit der WZ sprechen die beiden Leistungsträger der Krefeld Pinguine über Olympia, die Ausgangslage mit den Pinguinen und gemeinsames Babyschwimmen.

Herr Müller, waren Sie zufrieden mit der Leistung von Daniel Pietta beim Deutschland-Cup?

Marcel Müller: Daniel hat das sehr gut gemacht und hat das umgesetzt, was der Trainer sehen wollte. Das Tor und die Vorlage sprechen natürlich für sich.

Wie ist das, wenn der vertraute Sturmpartner aus dem Verein auch in der Nationalmannschaft neben einem aufläuft, Herr Pietta?

Daniel Pietta: Da gibt es natürlich viele Automatismen, die wir schon aus den Spielen mit den Pinguinen draufhaben.

Ist das derzeit der beste Marcel Müller, mit dem Sie je zusammengespielt haben?

Pietta: Er spielt schon eine richtig gute Saison. Offensiv sowieso und auch defensiv arbeitet er gut fürs Team. Marcel war aber schon in anderen Spielzeiten richtig gut und wichtig fürs Team.

Seine Teilnahme am Deutschland-Cup war also die logische Konsequenz?

Pietta: Total. Er übernimmt sehr viel Verantwortung im Verein und ist richtig gut in die Saison gestartet.

Nationaltrainer Marco Sturm hat nach der 0:3-Niederlage gegen die Slowakei kritisiert, dass einige Spieler zu viel Eiszeit in der DEL erhalten würden und dabei explizit auf die Krefelder Spieler hingewiesen.

Marcel Müller: Also ich habe mich persönlich nicht platt gefühlt. Eventuell war der Bundestrainer direkt im Anschluss an das Spiel noch aufgebracht. Dass Daniel und ich in Krefeld von Rick Adduono auch viel Eiszeit erhalten, ist logisch, da von uns beiden auch viel abhängt. Eventuell sollten sich die Trainer in diesem Fall einfach mal unterhalten.

Daniel Pietta: Wir haben jetzt nicht mit dem Bundestrainer explizit über diese Aussage gesprochen. Aber natürlich haben wir gerade nach den verletzungsbedingten Ausfällen im Verein viel auf dem Eis gestanden.