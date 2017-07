Kugelstoßerin will zu den Paralympics 2020. Samstag Start bei der WM.

Krefeld. Geduldig übt Juliane Mogge immer wieder das Schwungholen im 2,13 Meter großen Kugelstoßring, um dann mit Wucht das drei Kilogramm schwere Eisengerät hoch hinaus Richtung Himmel zu befördern. Nach etwa neun Metern landet die Kugel dann meistens fast lautlos wieder im Sand. Die 27-jährige Sportlerin des SC Bayer 05 Uerdingen hat in den letzten Wochen jede freie Minute für das Training genutzt, um gut vorbereitet an den nächsten Höhepunkt ihrer Karriere heranzugehen.

Zwei vierte Plätze in Rio und in Doha

Am Samstag startet die Kassel geborene Kugelstoßerin um 19 Uhr bei der Para-Weltmeisterschaft der Leichtathleten in London, gehört dort zum erweiterten Favoritenkreis. Denn schon bei den Paralympischen Spielen in Rio im letzten Jahr holte die Bayer-Athletin mit 9,12 Meter den vierten Platz, ein Jahr zuvor ebenfalls den vierten Rang bei der WM in Doha in Katar.

Im Dezember letzten Jahres erst schloss sich die Sachbearbeiterin eines Duisburger Unternehmens der Werfer-Gruppe von Helmut Penert am Uerdinger Löschenhofweg an. Nun startet Mogge zum einen für Bayer Uerdingen und zum anderen für den TV Wattenscheid, weil es dort eine explizite Para-Abteilung gibt, über die internationale Starts möglich sind. Doch Mogge glaubt, sich bei Bayer-Coach Penert steigern zu können, trainiert nun ausschließlich auf der Werfer-Anlage direkt am Uerdinger Stadtpark: „Helmut hat eine tolle Truppe um sich geschart. Hammer- und Diskuswerfer, dazu Kugelstoßer, hier fühle ich mich gut aufgehoben.“

Die ausgefeilte Vorbereitung beim Trainer-Urgestein brachte schnell Erfolg. Mit 9,83 Meter verbesserte Mogge gleich zum Saisonbeginn ihre Bestleistung um 36 Zentimeter. Ein Riesenschritt, um vielleicht das Traumziel von zehn Metern irgendwann zu erreichen.

Klubkollegen drücken kräftig die Daumen

Der Weltrekord in der Startklasse F 36, für Frauen mit einer Cerebralparese (Bewegungsstörungen, deren Ursache in einer frühkindlichen Hirnschädigung liegen), hält die Leverkusenerin Birgit Kober seit letztem Jahr mit 11,52 Meter. Der WM-Rekord der Chinesin Qing Wu steht seit 2013 bei 10,43 Meter. „Ich will in London eine gute Leistung zeigen und meine letzten internationalen Platzierungen möglichst bestätigen. Mal sehen, wer alles meldet und wer an den Start geht. Das ist immer eine spannende Angelegenheit.“ Die Athleten um Helmut Penert drücken der Trainingskollegin beim Wettkampf am Samstagabend im Queen Elizabeth Olympic Park jedenfalls kräftig die Daumen.