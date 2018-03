Bogenschießen. Iris Mikulaschek, Bogensportlerin der Schießfreunde Freischütz Tell St. Tönis, gewann bei den nationalen Hallenmeisterschaften des Deutschen Bogensportverbandes in Bielefeld Gold in der Damenwertung. In der Altersklasse Ü 55 landete Klaus Thiede auf Rang sechs, Josef Gentges wurde 17. In der Teamwertung konnten sich die St. Töniser über Platz drei freuen. Udo Walter sicherte sich Rang acht in der Klasse Ü 65. Bei den Junioren reichte es in der Teamwertung zu Platz neun. Tatjana Kutz gewann in der Klasse U 20 Bronze. Maik Kondziela wurde in der Klasse U 20 Zehnter, genauso wie Tobias Kutz in der Klasse U 17.