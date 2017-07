Hockey-Bundesligist Crefelder HTC holt Jonathan Ehling.

Nach den beiden irischen Nationalspielern Matthew Bell und Michael Robson ist beim Crefelder HTC die nächste Verpflichtung unter Dach und Fach. Vom deutschen Meister Mannheimer HC wechselt der 23-jährige Stürmer Jonathan Ehling nach Krefeld. „Nach drei Jahren in Mannheim wollte ich wieder etwas Neues beginnen. Und der Crefelder HTC ist ein Club mit Perspektiven“, sagt Jonathan Ehling. „Außerdem fange ich in Köln mein Studium an. Ich schwanke noch zwischen Bauingenieur oder Gebäude und Energietechnik“.