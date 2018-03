Das Dolphins Coed des SC Bayer 05 Uerdingen hat eine Wildcard für die Deutschen Meisterschaften in Hamburg am 9./10. Juni erhalten. Grund ist die fehlende Vorbereitungsmöglichkeit nach der Reise des Teams zu den Olympischen Spielen in Peongychang. Wie die Qualifikationsrate der anderen Dolphins Teams aussieht, wird sich in den kommenden vier Regionalmeisterschaften bis Ende März zeigen. Archivfoto: Andreas Bischof