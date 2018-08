Fußball-Oberligist setzt sich mit 4:1 gegen Hilden durch.

Zweites Heimspiel – zweiter Sieg. Der TSV Meerbusch bleibt in der Fußball-Oberliga vor heimischem Publikum tadellos. Das Team um Trainer Toni Molina gewann gegen den VfB Hilden dank eines furiosen Beginns mit 4:1, schob sich dadurch auf den sechsten Tabellenplatz vor.

Vor gut 150 Zuschauern brachte Verteidiger Lukas van den Bergh den Gastgeber nach nur zehn Minuten per Fernschuss in Führung. Molina sagt: „Wir haben von Anfang an dominiert, hatten dann aber einen kleinen Bruch im Spiel.“ Hilden nutzte die Schwächephase und glich durch Pascal Weber aus (16.). Es war ein Weckruf für die Meerbuscher, die dann wieder spielbestimmend agierten und durch den Ex-Hildener Said Harouz in Führung gingen (22.). Nach einer Ecke erhöhte Romel Seena Anyomi auf 3:1 - die Vorentscheidung.

Hilden kam in der zweiten Halbzeit nicht zwingend vor das Tor der Meerbuscher. Said Harouz schnürte den Doppelpack (69.), machte so den zweiten Saisonsieg perfekt. Molina sagt: „Es war sicher kein schönes Spiel, aber wir nehmen jeden Punkt. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie die Ausfälle der letzten Wochen kompensiert.“ tin