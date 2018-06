Der Lokalmatador überzeugt beim Reitturnier des RuFV Hubertus Anrath/Neersen.

Der RuFV Hubertus Anrath-Neersen hatte zu seinem großen Sommer-Reit- und Springturnier auf die herrlich gelegene Anlage „Am Malbauer“ in der Vennheide eingeladen. Und viele Reitsportfreunde waren der Einladung gefolgt – und das bei herrlichem Sommerwetter, obwohl es vor allen Dingen an den ersten beiden Tagen schwülwarm war und Reitern sowie Pferden alles abverlangt wurde.

Doppelsieg in der Springprüfung der Klasse L

Bei seinem Heimspiel war Lokalmatador Matthias Gering in Top-Form. In der Springprüfung der Klasse L belegte er mit seinen Pferden Cloonetta und La Jolie die Plätze eins und zwei. Alexander Thönes wurde auf Calasca guter Dritter. Die Dressur der Klasse A gewann Gering auf Rubicoon. Platz eins und drei ging an Gering auf KC Diana und Celsius im Springen der Klasse A*. Sabrina Busch auf Anoki wurde Zweite. In der Springprüfung der Klasse L schaffte Matthias Gering Platz drei auf Grund der schwächeren Zeit auf Clintane del Pierre.

Mehr als 30 Prüfungen bot der Ausrichter an. Rund 1 500 Meldungen lagen dem Veranstalter vor. Die Parkplätze waren knapp rund um das Turniergelände, auf dem es auch ein Zelt gab zum Spiesen oder einfach nur zum Plaudern.

Die Prüfungen gingen bis zur Klasse M*. Sechs Richter bewerteten die Leistungen. Es waren oftmals knappe Entscheidungen auf Grund der Leistungsdichte.

Das Turnier lockte die Pferdesportfreunde in großer Zahl an den „Malbauer“, wo seit vielen Jahren der Turniersport eine Heimat hat. Die Reithalle wurde für die Dressurprüfungen genutzt – eine richtige und gute Entscheidung des Veranstalters.