Hockey-Bundesligist Crefelder HTC muss heute gegen Uhlenhorst Mülheim gewinnen.

Matthias Mahn sagt es deutlich: „Wir müssen viel Kampf und Engagement investieren, damit wir die Punkte in Krefeld behalten. Wir brauchen eine Topleistung.“ Der Trainer des Hockey-Bundesligisten Crefelder HTC möchte das Jahr mit einem Erfolg heute im Heimspiel (20 Uhr) gegen Uhlenhorst Mülheim abschließen. Eigentlich muss Mahn das sogar mit seiner Mannschaft. Nur so bleibt das Saisonziel in Reichweite – die Play-offs.

Die Tabellen-Konstellation fordert den CHTC im Besonderen. Nach vier Spieltagen ist die Liga dreigeteilt. An der Spitze stehen Köln und Düsseldorf. Dahinter in Lauerstellung Mülheim mit einem Spiel weniger und Krefeld mit je sechs Zählern. Gestern haben die beiden Letzten gegeneinander gespielt – Kahlenberg gegen Neuss.

Die 3:6-Niederlage des CHTC in Düsseldorf war unplanmäßig und setzt das Team seither unter Druck. Mülheim darf da zu keinem weiteren Stolperstein werden. Mahn hat dafür, bis auf den an der Schulter verletzten Allan Butt, alle Spieler fit. Kapitän Florian Pelzner kehrt nach überstandener Grippe zurück. Und auch Constantin Illies und Jonathan Ehling überstanden nach auskurierten Blessuren am Mittwoch das Training schmerzfrei. Der CHTC will mit einem Sieg ins Weihnachtsfestgehen. Nach der Pause Anfang Januar kehrt dann auch Torjäger Niklas Wellen aus seinem Auslandsaufenthalt zurück.