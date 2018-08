Die Krefelder Trainerin gewinnt mit Norway beim Renntag in Mülheim an der Ruhr.

Als die Krefelder Trainerin Erika Mäder vor einigen Monaten von ihrem Kollegen Peter Schiergen die Stute Norway übernahm,? gab es vom neuen Besitzer Alexander Freiherr von Pereira-Arnstein (70) einen klaren Auftrag: „Sie müssen mit ihr ein Rennen gewinnen. Ich möchte mit ihr züchten.“

Erika Mäder hat diesen Auftrag erfüllt. Mit dem Trainersohn Vinzenz Schiergen im Sattel wurde Norway ihrer 24:10 Favoritenposition gerecht und gewann beim Renntag in Mülheim an der Ruhr mit einer halben Länge Vorsprung. Der leidenschaftliche Besitzer war im Gegensatz zum vorletzen Start in Hamburg nicht angereist, die frohe Botschaft übermittelte ihm die Trainerin ins französische Deauville. Erika Mäder:“Ich habe ihm das Rennen per Handy übertragen. Er hat sich sehr gefreut und wir haben das Klassenziel erreicht.“

Bei Gagenverhandlungen gilt der Intendant als gnadenlos

Der aktuelle Arbeitsplatz des aus altem österreichischem Adel stammenden Intendanten ist die Mailänder Scala, zuvor leitete er die Salzburger Festspiele und vor dieser Tätigkeit mit großem Erfolg die Oper von Zürich, die er? in die Welt-Liga katapultierte. Dort konnte er lange Zeit mit dem mexikanischen Tenor Francisco Areiza auf hohem Niveau über die Vollblutzucht fachsimpeln. Der Tenor singt kaum noch, Pereira ist weiter tätig. Sein Büro ist nicht nur mit den beruflichen Unterlagen vollgestopft, überall liegen Auktionskataloge und Fachbücher. Bei Gagenverhandlungen gilt der einstige Verkäufer von Büroausstattungen als gnadenlos. Wer auf sein Angebot nicht akzeptiert, wird sofort mit einem anderen Interessanten konfrontiert.

In Baden-Baden ist Mäder mit dem Wallach Savile Row am Start

In Düsseldorf belegte die Mäder-Stute Dakota Sun einen guten zweiten Platz. Fast noch wertvoller war der fünfte Platz der 193:10 Außenseiterin Night Queen im Listenrennen um den Sparkassen-Preis.

Am Samstag beginnt in Baden-Baden/Iffezheim das wichtigste deutsche Meeing mit sechs Renntagen. Für den Mäder-Stall tritt der Wallach Savile Row als Außenseiter zum Ex-Spreti-Rennen am Samstag an. Für Mario Hofer wird der Derbystarter Emerald Master laufen.

Hofer ist mit einem großen Aufgebot im Badischen präsent.? Am 30.August wird auch die schnelle Stute Panoramica für den Stall Samt und Seide antreten. Der Krefelder Trainer-Senior Hans-Albert Blume schickt ebenfalls ein kopfstarkes Lot vom Stadtwald an die Oos.