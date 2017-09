Verteidiger der Pinguine

Für Kurt Davis ist das Rheinderby gegen die Düsseldorfer EG ein ganz besonderes Spiel mit vielen Emotionen. Die vergangenen drei Jahre stand der neue KEV-Verteidiger bei den Landeshauptstädtern unter Vertrag. Vor dem ersten Duell mit seiner alten Eishockey-Liebe stand der offensivstarke US-Amerikaner der WZ Rede und Antwort.

Herr Davis, zwei Niederlagen in Folge, vier in den ersten fünf Spielen – warum läuft es aktuell noch nicht rund bei den Pinguinen?

Kurt Davis: Das ist schwer zu sagen. Wir trainieren hart und entwickeln uns als Team weiter. Gegen Bremerhaven hatten wir keinen guten Start. Wir brauchen mehr Puckbesitz und müssen mehr Torchancen kreieren.

Kommt die DEG da jetzt gerade recht?

Davis: Es wird ein hartes Spiel, es ist ein Derby. Jeder wird fokussiert sein. Wir werden bereit sein für dieses Spiel. Ich verspreche, wir werden von Anfang an voll da sein.

Mit welchen Emotionen gehen Sie in dieses Derby?

Davis: Das wird fantastisch. Ich habe die letzten drei Jahre da gespielt, ich habe noch ein paar Freunde in Düsseldorf. Auf dem Eis wird es aber keine Freundschaft geben. Ich denke, es wird ein schnelles Spiel.

Auf wen genau freuen Sie sich?

Davis: Ach da gibt es so viele, ich will jetzt keinen vergessen. Ich habe einfach eine gute Zeit in Düsseldorf gehabt und kann nur sagen, dass alle im Verein immer gut zu mir waren. Aber auf meinen ehemaligen Reihenpartner Tim Conboy freue ich mich schon besonders.

Ihre Mutter Karen ist extra aus Minnesota angereist und unterstützt Sie derzeit in Deutschland . . .

Davis: Ja, meine Mutter ist großer Eishockeyfan, und ich freue mich immer, wenn meine Familie mich in Deutschland unterstützt. Leider hat sie erst einen Sieg von uns gesehen, seitdem sie hier ist. Sie ist ein bisschen enttäuscht deshalb (lacht).