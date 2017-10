Mehr zum Thema Frustrierte Pinguine vergeigen 2. Drittel

Mike Tyson. Er war mein Idol, als ich jung war. Ich komme zudem aus einer Familie, in der der Boxsport sehr populär ist.Boxen und Fußball. Bei den englischen Mannschaften mag ich Arsenal London, bei den deutschen fand ich schon immer Borussia Dortmund gut.Beim Fußball sind es, wie gesagt, schon seit Kindertagen Arsenal und Dortmund. Beim Eishockey war das Colorado Avalanche. Ein Teil unserer Familie lebt in Colorado. Ich war dort auch schon zu Besuch.Ein gutes Steak mit Kartoffeln und leckerer Soße.Frische Früchte. Ich mache mir jeden Morgen einen Smoothie.Fußballprofi. Ich liebe es, Fußball zu spielen.Mein Dad.Sons of anarchy - eine US-amerikanische Serie über einen fiktiven Motorradclub.Im Sommer spiele ich gerne Tennis mit Freunden. Auch beim Fischen kann ich gut relaxen. Im Winter ist das mit der Freizeit so eine Sache und verdammt hart als Hockey Pro.Thailand. Da sind tolle Strände, eine relaxte Atmosphäre und es gibt leckeres, günstiges Essen. Die Inseln, wie Koh Samui, haben mit sehr gut gefallen.Das ist Mats Zuccarello. Ich spiele mit ihm in der norwegischen Nationalmannschaft. Auch im Powerplay sind wir gemeinsam auf dem Eis gewesen.Wenn man nicht das allergrößte Talent hat, muss man hart trainieren. Auch schon mal Extraschichten fahren. Als Pro braucht man auch eine gute Einstellung zu seinem Beruf.